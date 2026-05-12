Blindgänger bei Kaserne gefunden – Bahnstrecke und A66 dicht
Am Mittwoch soll eine Fliegerbombe bei Wiesbaden entschärft werden. Bahnstrecke und A66 sind ab dem Morgen gesperrt. Wer von den Evakuierungen betroffen ist.
Wiesbaden (dpa) - Ein 500-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Mittwoch bei Wiesbaden unschädlich gemacht werden. Die Bombe sei am Dienstagnachmittag bei Sondierungsarbeiten an der Zufahrt der Bundesstraße 455 zur Lucius D. Clay Kaserne in Erbenheim gefunden worden, wie die Stadt mitteilte.
Rund 50 Einwohner rund um den Fundort müssten deswegen am Mittwochmorgen ihre Häuser verlassen. Die Entschärfung oder kontrollierte Sprengung sei für 11.00 Uhr geplant. Die amerikanische Fliegerbombe sei gesichert worden und werde bis zur Entschärfung bewacht.
Auch die Straßen und Bahnstrecken in einem Radius von 700 Metern um den Fundort würden gesperrt. Betroffen seien somit auch die Bahntrasse Wiesbaden-Köln und die A66 zwischen Erbenheim und Nordenstadt. Die Autobahn werde in dem Bereich ab 10.30 Uhr gesperrt.