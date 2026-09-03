Blindgänger in Neu-Ulm soll entschärft werden
Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in einem Naherholungsgebiet gefunden worden – heute soll sie entschärft werden. Die Evakuierung beginnt bereits am Morgen.
Neu-Ulm (dpa) - Eine 126 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll heute in Neu-Ulm entschärft werden. Dafür werde 500 Meter rund um den Fundort im Pfuhler Ried am östlichen Stadtrand eine Sperr- und Evakuierungszone eingerichtet, teilte die Stadt Neu-Ulm mit. Die Splitterbombe sei zuvor bei Sondierungsarbeiten in dem Naherholungsgebiet gefunden worden.
So soll die Entschärfung ablaufen
Die Evakuierung beginnt der Stadt zufolge um 10.00 Uhr. Die eigentliche Entschärfung soll dann von 14.00 Uhr an erfolgen. Gegen 16.00 Uhr sollen die Maßnahmen beendet sein. Im Anschluss würden die Sperrungen wieder aufgehoben.
Bundesstraße laut Stadt nicht betroffen - Bahnstrecke schon
Die Bundesstraße 10 ist von den Maßnahmen nach Angaben der Stadt nicht betroffen. Die Bahnstrecke Ulm-Augsburg hingegen müsse mit Beginn der Entschärfung für einen kurzen Zeitraum gesperrt werden. Wie lange die Sperrung dauere, hänge vom Verlauf der Entschärfung ab, teilte eine Sprecherin der Stadt mit.
In dem Evakuierungsgebiet liegen vor allem Wiesen und Felder. Die Stadt appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, nicht zum Einsatzbereich zu kommen und das Gebiet während der Maßnahmen weiträumig zu meiden.