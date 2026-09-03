Weltkriegsbombe

Blindgänger in Neu-Ulm soll entschärft werden

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in einem Naherholungsgebiet gefunden worden – heute soll sie entschärft werden. Die Evakuierung beginnt bereits am Morgen.

Eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll entschärft werden. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll entschärft werden. (Symbolbild)

Neu-Ulm (dpa) - Eine 126 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll heute in Neu-Ulm entschärft werden. Dafür werde 500 Meter rund um den Fundort im Pfuhler Ried am östlichen Stadtrand eine Sperr- und Evakuierungszone eingerichtet, teilte die Stadt Neu-Ulm mit. Die Splitterbombe sei zuvor bei Sondierungsarbeiten in dem Naherholungsgebiet gefunden worden.

So soll die Entschärfung ablaufen

Die Evakuierung beginnt der Stadt zufolge um 10.00 Uhr. Die eigentliche Entschärfung soll dann von 14.00 Uhr an erfolgen. Gegen 16.00 Uhr sollen die Maßnahmen beendet sein. Im Anschluss würden die Sperrungen wieder aufgehoben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bundesstraße laut Stadt nicht betroffen - Bahnstrecke schon

Die Bundesstraße 10 ist von den Maßnahmen nach Angaben der Stadt nicht betroffen. Die Bahnstrecke Ulm-Augsburg hingegen müsse mit Beginn der Entschärfung für einen kurzen Zeitraum gesperrt werden. Wie lange die Sperrung dauere, hänge vom Verlauf der Entschärfung ab, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. 

In dem Evakuierungsgebiet liegen vor allem Wiesen und Felder. Die Stadt appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, nicht zum Einsatzbereich zu kommen und das Gebiet während der Maßnahmen weiträumig zu meiden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Blindgänger in Neu-Ulm soll am Donnerstag entschärft werden
Aus dem Zweiten Weltkrieg

Blindgänger in Neu-Ulm soll am Donnerstag entschärft werden

Eine 126 Kilogramm schwere Splitterbombe muss entschärft werden. Welche Einschränkungen erwartet werden.

02.09.2026

Weltkriegsbombe in Darmstadt erfolgreich entschärft
Evakuierung

Weltkriegsbombe in Darmstadt erfolgreich entschärft

Nach der Entschärfung einer 250-Kilogramm-Bombe dürfen Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Mehr als 170 Helferinnen und Helfer waren im Einsatz.

01.02.2026

Weltkriegsbombe in Stuttgart ist entschärft
Blindgänger auf Baustelle

Weltkriegsbombe in Stuttgart ist entschärft

Auf einer Baustelle in Stuttgart wird eine Weltkriegsbombe entdeckt. Eine Evakuierung ist nötig, auch der Bahnverkehr und ein großes Unternehmen sind betroffen. Bis zum Abend.

13.08.2025

Fliegerbombe in Kassel entschärft
Bei Bauarbeiten entdeckt

Fliegerbombe in Kassel entschärft

Nach dem zufälligen Fund einer Weltkriegsbombe in Kassel musste ein Gebiet evakuiert werden. Mehr als 2000 Menschen waren betroffen.

14.11.2024

Entschärfung

Fliegerbombe in Hanau entschärft: Evakuierung planmäßig

30.10.2023