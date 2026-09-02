Blindgänger in Neu-Ulm soll am Donnerstag entschärft werden

Neu-Ulm (dpa/lby) - Bei Sondierungsarbeiten in einem Naherholungsgebiet in Neu-Ulm ist eine 126 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll am Donnerstag (3. September) vom Sprengkommando München entschärft und geräumt werden, wie die Stadt Neu-Ulm mitteilte. Dafür werde 500 Meter rund um den Fundort im Pfuhler Ried am östlichen Stadtrand der Stadt eine Sperr- und Evakuierungszone eingerichtet.

Bundesstraße und Bahnstrecke laut Stadt nicht betroffen

Die Bundesstraße 10 und die Bahnstrecke Ulm-Augsburg sind von der Entschärfung nach Angaben auf der Homepage der Stadt voraussichtlich nicht betroffen und müssen nicht gesperrt werden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

In dem Evakuierungsgebiet liegen vor allem Wiesen und Felder. Die Stadt appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, nicht zum Einsatzbereich zu kommen und das Gebiet während der Maßnahmen weiträumig zu meiden.

So soll die Entschärfung ablaufen