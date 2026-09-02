Aus dem Zweiten Weltkrieg

Blindgänger in Neu-Ulm soll am Donnerstag entschärft werden

Eine 126 Kilogramm schwere Splitterbombe muss entschärft werden. Welche Einschränkungen erwartet werden.

Eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll entschärft werden. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll entschärft werden. (Symbolbild)

Neu-Ulm (dpa/lby) - Bei Sondierungsarbeiten in einem Naherholungsgebiet in Neu-Ulm ist eine 126 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll am Donnerstag (3. September) vom Sprengkommando München entschärft und geräumt werden, wie die Stadt Neu-Ulm mitteilte. Dafür werde 500 Meter rund um den Fundort im Pfuhler Ried am östlichen Stadtrand der Stadt eine Sperr- und Evakuierungszone eingerichtet. 

Bundesstraße und Bahnstrecke laut Stadt nicht betroffen

Die Bundesstraße 10 und die Bahnstrecke Ulm-Augsburg sind von der Entschärfung nach Angaben auf der Homepage der Stadt voraussichtlich nicht betroffen und müssen nicht gesperrt werden.

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In dem Evakuierungsgebiet liegen vor allem Wiesen und Felder. Die Stadt appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, nicht zum Einsatzbereich zu kommen und das Gebiet während der Maßnahmen weiträumig zu meiden. 

So soll die Entschärfung ablaufen

Die Evakuierung beginnt der Stadt zufolge am Donnerstag um 10.00 Uhr. Die eigentliche Entschärfung soll dann ab 14.00 Uhr erfolgen. Gegen 16.00 Uhr sollen die Maßnahmen beendet sein. Im Anschluss würden die Sperrungen wieder aufgehoben.

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