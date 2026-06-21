Unwetter

Blitz sprengt Baum – Trümmer beschädigen Häuser

Blitzeinschlag mit Folgen: In Stutensee fliegen Baumteile durch die Luft und beschädigen Wohnhäuser. Was Anwohner erlebten.

Der Baum wurde durch die Wucht des Blitzes gesprengt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Baum wurde durch die Wucht des Blitzes gesprengt. (Symbolbild)

Stutensee (dpa/lsw) - Ein Blitz ist in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) in einen Baum eingeschlagen und diesen regelrecht gesprengt. Umliegende Häuser wurden durch Teile des Baumes beschädigt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. 

Demnach geriet der Baum durch den Blitz nicht in Brand, sondern rauchte lediglich. Baumteile wurden durch die Wucht des Einschlags in die Umgebung geschleudert. Wie hoch der entstandene Schaden an den umliegenden Häusern ausfällt, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauert an.

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