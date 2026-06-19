Blitz, Sturm, Hagel - Wetterdienst warnt vor Extremgewitter
Amtliche Unwetterwarnung: Im Südwesten drohen starke Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. Der Wetterdienst warnt vor Überflutungen, Blitzschlag und Verkehrsbehinderungen bis in die Nacht.
Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab sofort vor schweren Gewittern mit heftigem bis extrem heftigem Starkregen im Südwesten. Die Unwetterwarnung gelte bis Samstagnacht 01.00 Uhr, teilte der DWD mit. Die Regenmengen könnten bei 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter binnen einer Stunde liegen, wie es weiter hieß.
Auch Hagel mit bis zu drei Zentimeter großen Körnern sei möglich, ebenso wie vereinzelte schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Zudem bestehe extreme Gefahr durch Blitzschlag. Es sei mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.