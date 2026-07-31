106 Reisende an Bord

Blitzeinschlag stoppt Flug nach Wien - Flieger in Stuttgart

Kaum in der Luft und schon mussten 106 Passagiere plus Besatzung ihre Reise nach Österreich unterbrechen. Techniker prüften den Airbus. Abheben soll der Flieger im Laufe des Tages.

Der Aribus A320 war in der Luft als, der Blitz einschlug. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Der Aribus A320 war in der Luft als, der Blitz einschlug. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) -  Ein Flugzeug ist auf dem Weg von Stuttgart nach Wien von einem Blitz getroffen worden. Der Eurowingsflieger war bereits in der Luft, als der Blitz einschlug, wie eine Sprecherin der Airline sagte. Vorsorglich sei die Maschine zur technischen Überprüfung nach Stuttgart umgekehrt. Die Flugsicherheit sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. Die Maschine landete etwa nach 40 Minuten wieder am Ausgangsflughafen.

Insgesamt hatten sich 106 Fluggäste und die Besatzung an Bord befunden. Die Flugreisenden wurden auf andere Flüge umgebucht. Techniker inspizierten den Flieger nach dem Vorfall am Donnerstagabend. Im Laufe des Tages werde der Airbus A320 laut Sprecherin wieder abheben können. Zuerst berichteten die «Stuttgarter Nachrichten».

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