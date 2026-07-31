Blitzeinschlag stoppt Flug nach Wien - Flieger in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Ein Flugzeug ist auf dem Weg von Stuttgart nach Wien von einem Blitz getroffen worden. Der Eurowingsflieger war bereits in der Luft, als der Blitz einschlug, wie eine Sprecherin der Airline sagte. Vorsorglich sei die Maschine zur technischen Überprüfung nach Stuttgart umgekehrt. Die Flugsicherheit sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. Die Maschine landete etwa nach 40 Minuten wieder am Ausgangsflughafen.