Karlsruhe (dpa) - Mal wieder geblitzt worden? Das kann schnell gehen, dient der Sicherheit und ärgert Autofahrer. Unter dem Strich bleibt es eine wesentliche Einnahmequelle für die klammen Kommunen in Baden-Württemberg. Damit einher geht aber auch ein Problem, das längst kein Einzelfall mehr ist: Blitzeranlagen werden demoliert, besprüht oder gehen auch mal in Flammen auf.

Blitzer werden besprüht, beklebt oder angezündet

So geschehen in Pforzheim, wo Mitte August ein Brandanschlag auf eine halbstationäre Anlage verübt wurde - ein brennender Autoreifen war vor das Messgerät gelegt worden. Dabei entstand ein Totalschaden, wie eine Stadtsprecherin berichtet. Voraussichtlich würden sich die Kosten für Ersatz im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Auch gebe es immer wieder kleinere Beschädigungen an Blitzern wie etwa Schmierereien, die dann beseitigt werden müssten. Ob und wie die Stadt wegen des Vandalismus ihre Blitzeranlagen schützt, wollte die Sprecherin aus Sicherheitsgründen nicht sagen.

In Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) kam es zu einem ähnlichen Vorfall, als Unbekannte eine Radarfalle im Juni mit Brandbeschleuniger übergossen. Ob das eine geplante oder spontane Tat war, weiß die Polizei nicht. Der Schaden betrug 80.000 Euro. Auch aus anderen Bundesländern wie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen-Anhalt kamen zuletzt ähnliche Meldungen.

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Freiburg berichtet von Graffiti oder Aufklebern, mit denen die Anlagen versehen werden. «Es entstand zwar kein dauerhafter Sachschaden, aber erheblicher zeitlicher Aufwand für die Reinigung», sagte eine Sprecherin der Stadt. Die Zahl gezielter Sachbeschädigungen schwanke, die Blitzer würden engmaschig überprüft.

Foto: Arne Dedert/dpa Enforcement-Trailer sind mit Alarmanlagen gesichert. (Archivbild)

In Mannheim hingegen nehmen die Attacken - nach Worten einer Stadtsprecherin bisher ausschließlich Farbattacken - auf die auch Enforcement Trailer genannten teilstationären Blitzer ab. Diese mit einem Messsystem ausgerüsteten Anhänger, die je nach Bedarf umgeparkt werden können, seien mit einer Alarmanlage und einem Feuerlöschsystem ausgestattet. Außerdem sind sie ihren Worten zufolge online mit der Verwaltung verbunden.

In Stuttgart und Karlsruhe wurden in den vergangenen Jahren unter anderem mehrfach die Scheiben von Blitzersäulen oder mobilen Blitzern beschädigt. Für die Reparatur gab die Landeshauptstadt rund 5.500 Euro aus. In diversen Fällen kam es auch zu Schmierereien oder dazu, dass Aufkleber angebracht und mühselig wieder entfernt werden mussten. Fast alle Anlagen seien mit Alarmanlagen versehen, die direkt mit der Polizei verbunden seien, so der Stuttgarter Stadtsprecher.

Nutzen von Blitzern laut Experten unstrittig

So ärgerlich es auch ist, wenn einem schon wieder ein Bußgeldbescheid ins Haus flattert - der Nutzen von Blitzeranlagen ist unstrittig und sie erhöhen die Verkehrssicherheit deutlich, wie Unfallforscherin Kirstin Zeidler vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sagt. Außerdem: «Wenn Regeln nicht kontrolliert werden, dann halten sich etliche Menschen nicht dran», betont sie und fügt hinzu: «Man muss das Gefühl erzeugen, dass man ertappt werden kann.»

Dass Blitzer mitunter allein deshalb an Orten stehen, um die Menschen abzuzocken - das hält sie für unwahrscheinlich. Normalerweise spiele etwa die Häufigkeit von Unfällen für den Standort eines Blitzers eine Rolle. «Stationäre Blitzer sollen natürlich an der richtigen Stelle stehen.» Die sogenannte Entdeckungswahrscheinlichkeit spiele eine große Rolle - wer die für gering halte, halte sich nicht an die Regeln.

«Geschwindigkeit ist damit seit Jahren die Hauptunfallursache Nummer eins», betont auch das Innenministerium. Ziel bleibe, überhöhte Geschwindigkeit zu bekämpfen und damit schwere Unfälle zu verhindern. Geschwindigkeitskontrollen seien dabei ein wichtiger Baustein, sagt eine Sprecherin.

Bußgelder sind wichtige Einnahmequelle

Für die Kommunen im Südwesten sind Einnahmen aus Bußgeldern wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht nur eine wichtige Einnahmequelle, sondern auch ein willkommenes Zubrot in den Kassen. Eine zentrale Erhebung zu den Einnahmen gibt es laut Innenministerium nicht. Auch das Regierungspräsidium Karlsruhe, wo die Zentrale Bußgeldstelle des Landes angesiedelt ist, hat solche Zahlen nicht. Für Land- und Bundesstraßen und innerstädtische Verstöße sind die Bußgeldstellen der Landkreise und Kommunen zuständig.

In Freiburg, laut dem Verbraucherportal Allright mit fast 39 Anlagen pro 1.000 Hektar Straßenfläche Deutschlands Blitzerhauptstadt Nummer 1, summierten sich die Bußgelder wegen zu schnellen Fahrens im vergangenen Jahr auf fast 9 Millionen Euro (Vorjahr: 9,4). Im laufenden Jahr wurden bisher (Stand Ende September) rund 7,25 Millionen Euro eingenommen. Seit Juni stiegen die Zahlen der Verstöße und Einnahmen deutlich an, sagt eine Stadtsprecherin. Hintergrund sei der überarbeitete Lärmaktionsplan: In zahlreichen Straßen dürfe nun ganztags nur noch Tempo 30 gefahren werden.