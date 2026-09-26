Blütenkönigin trifft Ministerpräsidenten
Ministerpräsident Boris Rhein und seine Frau Tanja Raab-Rhein haben ganz besondere Hoheiten im Schloss Biebrich empfangen. Was Weinmajestäten, Märchenfiguren und Blütenköniginnen verbindet.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Ehrenamtlicher Adel aus ganz Hessen hat sich in Wiesbaden ein Stelldichein gegeben: Zum Empfang der hessischen Hoheiten im Schloss Biebrich bedankten sich Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und seine Ehefrau Tanja Raab-Rhein bei den Majestäten für ihr Engagement. Insgesamt rund 140 Gäste waren der Staatskanzlei zufolge zum Empfang gekommen, unter ihnen Weinmajestäten, Märchenfiguren und Blütenköniginnen.
«Unsere Hoheiten stehen für gelebte Heimat und gelebtes Ehrenamt», erklärte Rhein. «Als Botschafterinnen und Botschafter ihrer Regionen, Städte und Gemeinden zeigen die Hoheiten die Vielfalt unseres Landes und tragen mit großem persönlichem Einsatz zur Pflege von Brauchtum und Kultur bei.»
Die Majestäten ständen für das, «was unser Land ausmacht: Verbundenheit, Gemeinschaft und Tradition», ergänzte Rhein. Der Empfang der Hoheiten beim Ministerpräsidenten findet seit 2003 jedes Jahr statt.