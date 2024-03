Rhein empfängt Produkt-Hoheiten und Regionalvertreter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Von Weinprinzessin bis Kirschenkönigin: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat am Samstag zahlreiche Reigionalvertreter und -vertreterinnen sowie Produkt-Hoheiten in Wiesbaden empfangen. «Die Vielzahl der Hoheiten zeigt die Vielfalt unseres Landes», sagte Rhein beim Empfang. Ob Wein, Äpfel, Spargel, Erdbeeren, Kirschen und viele Produkte mehr - Hessen habe viel zu bieten. Den rund 250 Gästen aus Hessen, dankte er für ihren «Einsatz in ihrer Gemeinde, ihrer Stadt, der Region, im Land Hessen und für das Werben um heimische Erzeugnisse». Dass die Amtsträgerinnen und Amtsträger diese Vielfalt nach außen tragen, sei ehrenwert und für die Regionen von unschätzbar hohem Wert. «Sie alle sind wichtige Botschafter in unserem Land.»