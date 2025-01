Bob Blume: Hausaufgaben in Zeiten von KI haben Sinn verloren

Bad Vilbel (dpa) - Lehrer, Autor und Podcaster Bob Blume glaubt, dass in Zeiten von Künstlicher Intelligenz Hausaufgaben ihren Sinn verloren haben. «Hausaufgaben sind tot, zumindest die, die wir kennen», sagte der 42-Jährige in der Sendung «Silvia am Sonntag» von Hit Radio FFH. «Wenn es nur darum geht, was am Ende herauskommt, warum soll ich mich eine halbe Stunde hinsetzen, wenn die KI das in ein paar Sekunden für mich macht.»