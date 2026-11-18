Bombendrohung gegen Rathaus in Waldeck - Mann festgenommen
Nach einer telefonischen Bombendrohung mussten Beschäftigte das Rathaus in Waldeck verlassen. Die Polizei nahm wenige Stunden später einen Mann fest – was die Ermittler über den Hintergrund sagen.
Waldeck (dpa/lhe) - Nach einer telefonischen Bombendrohung gegen das Rathaus im nordhessischen Waldeck hat die Polizei einen 49-Jährigen aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg festgenommen. Der Mann soll sich wegen eines vergangenen Beschäftigungsverhältnisses in einem Streit mit der Verwaltung befunden haben, wie die Polizei mitteilte.
Wegen der Bombendrohung hatten die Beschäftigten des Rathauses demnach am Vormittag das Gebäude vorsorglich verlassen; eine konkrete Gefahr gab es nach aktuellem Stand der Ermittlungen aber nicht. Man habe schnell Entwarnung geben können, hieß es. Bereits gegen Mittag wurde der Verdächtige im Bereich seiner Wohnung festgenommen.
Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. Sollte sich die Tat auf die verbale Drohung beschränken, ermittelt sie wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und wegen Bedrohung.