Zwei Bombendrohungen - Schule in Engen muss zweimal räumen

Engen (dpa/lsw) - An einem Schulverbund in Engen (Kreis Konstanz) hat die Polizei zweimal nach einer möglichen Bombe gesucht. Beide Male wurde nichts gefunden. Die Schulgebäude wurden nach den Durchsuchungen wieder freigegeben, der Schulbetrieb für den Tag fiel aber flach. «Eine konkrete Gefährdung für Personen bestand letztlich nicht», teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zu Hintergründen und Tätern laufen.

Erster Drohanruf behindert Schulanfang

Gegen 8.00 Uhr teilte die Schulleitung laut Polizei mit, dass auf dem Anrufbeantworter der Schule eine Bombendrohung eingegangen sei, woraufhin die Schule umgehend eine Räumung einleitete.

Beim Eintreffen der Polizei befanden sich rund 50 Schülerinnen und Schüler der Hewenschule sowie etwa 250 Schülerinnen und Schüler aus einem weiteren Teil des Schulverbundes schon außerhalb der Gebäude. Es habe zunächst eine unklare Bedrohungslage bestanden, sagte eine Polizeisprecherin.

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Die Beamten durchsuchten und überprüften die betroffenen Bereiche, fanden jedoch keine verdächtigen oder gefährlichen Gegenstände. Nach eineinhalb Stunden gab die Schulleitung den Schulbetrieb wieder frei.

Zweiter Drohanruf nach zwei Stunden

Kurz vor 11.00 Uhr ging laut Polizei erneut ein Anruf bei der Schule ein. «Dabei teilte eine unbekannte Person mit, Sprengstoff in einer Toilette deponiert zu haben», teilte die Polizei mit. Daraufhin räumte die Schule das Gebäude erneut. Die Polizei überprüfte die entsprechenden Bereiche und fand wieder nichts Gefährliches und Verdächtiges.