Evakuierung am Nachmittag

Bombenfund: Streckensperrung zwischen Würzburg und Nürnberg

Nach dem Bomben aus dem 2. Weltkrieg auf einem Feld entdeckt wurden, müssen Hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. Was Bahn-Pendler beachten müssen.

Rund 300 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Rund 300 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. (Symbolbild)

Fürth (dpa/lby) - Nach einem Bombenfund kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Würzberg und Nürnberg zu Einschränkungen. Laut der Deutschen Bahn sind die Linien RB 12, RE 10 und die Nürnberger S-Bahnlinie S6 betroffen. Es könne zu «massiven Beeinträchtigungen» kommen. Die Bahn plant einen Ersatzverkehr zwischen Neustadt (Aisch) und Fürth sowie zwischen Siegelsdorf und Fürth. Fernverkehrszüge werden über Ansbach umgeleitet und verspäten sich dadurch rund 20 Minuten. Reisende sollen vorab ihre Verbindung auf der Webseite der Bahn oder in der «DB Navigator»-App prüfen. 

Zudem müssen mehrere hundert Menschen ihre Häuser in Fürth verlassen, wie die Stadt mitteilte. Am Vormittag waren zwei je 50 Kilogramm schwere Fliegerbomben aus dem 2. Weltkrieg auf einem Feld im Stadtteil Unterfürberg gefunden worden. 

Die Stadt hat ein Sperrgebiet mit einem Radius von 300 Metern um den Bombenfundort ausgewiesen. Alle Menschen, die dort wohnen, müssen nun ihre Häuser verlassen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW gingen durch die Straßen, um die Anwohner über die Evakuierung zu informieren. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Für die Betroffenen hat das Bayerische Rote Kreuz einen Anlaufpunkt in der Turnhalle der Soldnerschule eingerichtet. Am Nachmittag sollen zwei Busse zu der Halle pendeln.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Geplante Evakuierung in Stuttgart wegen Bombenfund
Weltkrieg

Geplante Evakuierung in Stuttgart wegen Bombenfund

Wegen einer Weltkriegsbombe müssen am Sonntag mehrere tausend Menschen im Stuttgarter Norden ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt informiert über den Zeitplan und Anlaufstellen für Betroffene.

13.10.2025

Bomben in Köln nach Groß-Evakuierung entschärft
Bombenentschärfung

Bomben in Köln nach Groß-Evakuierung entschärft

Rund 20.000 Kölner mussten ihre Wohnungen verlassen. Es war die größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschlands viertgrößter Stadt.

04.06.2025

Notfall

Evakuierung von 10.000 Anwohnern nach Bombenfund begonnen

Wieder taucht bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe auf. Diesmal in Wiesbaden-Biebrich. Tausende Anwohner verlassen ihre Häuser. Anschließend wollten sich Kampfmittelräumer um den Sprengkörper kümmern.

03.04.2024

Rhein-Lahn-Kreis

Bombenfund: 10.000 Menschen von Evakuierung betroffen

In Wiesbaden wird eine Bombe gefunden. Mehrere Tausend Menschen müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

02.04.2024

Evakuierung

Zwei Bomben in Hanau erfolgreich entschärft

Routinierter Einsatz des Kampfmittelräumdienstes in Hanau: Nach der Entschärfung von gleich zwei Fliegerbomben können sie Entwarnung geben.

25.02.2024