Bombenfund: Streckensperrung zwischen Würzburg und Nürnberg

Fürth (dpa/lby) - Nach einem Bombenfund kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Würzberg und Nürnberg zu Einschränkungen. Laut der Deutschen Bahn sind die Linien RB 12, RE 10 und die Nürnberger S-Bahnlinie S6 betroffen. Es könne zu «massiven Beeinträchtigungen» kommen. Die Bahn plant einen Ersatzverkehr zwischen Neustadt (Aisch) und Fürth sowie zwischen Siegelsdorf und Fürth. Fernverkehrszüge werden über Ansbach umgeleitet und verspäten sich dadurch rund 20 Minuten. Reisende sollen vorab ihre Verbindung auf der Webseite der Bahn oder in der «DB Navigator»-App prüfen.

Zudem müssen mehrere hundert Menschen ihre Häuser in Fürth verlassen, wie die Stadt mitteilte. Am Vormittag waren zwei je 50 Kilogramm schwere Fliegerbomben aus dem 2. Weltkrieg auf einem Feld im Stadtteil Unterfürberg gefunden worden.

Die Stadt hat ein Sperrgebiet mit einem Radius von 300 Metern um den Bombenfundort ausgewiesen. Alle Menschen, die dort wohnen, müssen nun ihre Häuser verlassen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW gingen durch die Straßen, um die Anwohner über die Evakuierung zu informieren.

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