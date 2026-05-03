Bodensee

Bootsanhänger stürzt in Hafenbecken – Sechsjähriger verletzt

Ein Vater will mit seinem Sohn ein Sportboot an einem Bodenseehafen zu Wasser lassen. Dabei verliert der Mann die Kontrolle über den Anhänger.

Wegen des Unfalls war die Wasserschutzpolizei im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Wegen des Unfalls war die Wasserschutzpolizei im Einsatz. (Symbolbild)

Immenstaad (dpa/lsw) - Beim Zuwasserlassen eines Sportboots am Bodensee ist ein sechs Jahre alter Junge verletzt worden. Der Vater hatte am Samstag im Jachthafen von Immenstaad die Kontrolle über den Anhänger verloren, wie die Polizei mitteilte. Der Trailer stürzte demnach unkontrolliert in das Hafenbecken und erfasste das Kind, das leichte Verletzungen erlitt. 

Bei dem Unfall trat Öl aus dem Boot aus. Feuerwehrleute errichteten eine Sperre, um ein weiteres Ausbreiten der Betriebsstoffe zu verhindern.

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