Sportboot rutscht auf Autobahn von Anhänger – zwei Verletzte
Auf der A45 löst sich ein Boot von einem Anhänger, ein Auto prallt gegen die Leitplanke. Zwei Menschen werden leicht verletzt.
Wetzlar (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Sportboot auf einem Anhänger auf der Autobahn 45 bei Wetzlar sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Anhänger geriet am Nachmittag aus ungeklärter Ursache ins Schlingern und das Sportboot rutschte vom Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte daraufhin gegen die Leitplanke. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Die Autobahn in Richtung Anschlussstelle Gießen-Lützellinden musste daher zwischenzeitlich gesperrt werden.