Auto prallt gegen Leitplanke und Baum – vier Schwerverletzte

Rheinau (dpa/lsw) - Fünf Menschen sind bei einem Autounfall im Ortenaukreis verletzt worden, vier von ihnen schwer. Das Auto, in dem sie unterwegs waren, prallte bei Rheinau gegen eine Leitplanke, überschlug sich mehrmals und fuhr schließlich gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto hatte in einer Kurve zunächst die rechte Leitplanke gestreift, demnach war es mit zu hohem Tempo unterwegs. Durch zu heftiges Gegenlenken sei der Wagen dann in die linke Leitplanke gekracht und habe sie über eine Länge von 70 Metern zerstört.