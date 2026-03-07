Unfall im Ortenaukreis

Auto prallt gegen Leitplanke und Baum – vier Schwerverletzte

Mit hohem Tempo fährt ein Auto um eine Kurve, die Person am Steuer verliert die Kontrolle über den Wagen – mit schweren Folgen für die Insassen.

Das Auto mit fünf Insassen war laut Polizei mit zu hohem Tempo in einer Kurve unterwegs. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Foto: Marijan Murat/dpa

Rheinau (dpa/lsw) - Fünf Menschen sind bei einem Autounfall im Ortenaukreis verletzt worden, vier von ihnen schwer. Das Auto, in dem sie unterwegs waren, prallte bei Rheinau gegen eine Leitplanke, überschlug sich mehrmals und fuhr schließlich gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto hatte in einer Kurve zunächst die rechte Leitplanke gestreift, demnach war es mit zu hohem Tempo unterwegs. Durch zu heftiges Gegenlenken sei der Wagen dann in die linke Leitplanke gekracht und habe sie über eine Länge von 70 Metern zerstört.

Vier Menschen im Auto erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen, ein weiterer Insasse wurde leicht verletzt. Wer bei dem Unfall am Steuer des Wagens saß, war laut Polizei zunächst unklar.

