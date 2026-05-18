Neuer Regierungschef

Boris Rhein lobt Gordon Schnieders Abgrenzung zur AfD

Hessens Regierungschef beglückwünscht seinen neuen Kollegen auf der anderen Rheinseite. Und blickt in die gemeinsame Zukunft.

Gordon Schnieder (Mitte l, CDU), hat es geschafft: Er ist neu gewählter Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Foto: Boris Roessler/dpa Pool/dpa
Gordon Schnieder (Mitte l, CDU), hat es geschafft: Er ist neu gewählter Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz.

Mainz/Wiesbaden (dpa) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat seinem neuen Amtskollegen Gordon Schnieder (beide CDU) gratuliert und dessen Haltung zur AfD hervorgehoben. Er wünsche Schnieder «für die kommende Amtszeit viel Glück und Erfolg», betonte Rhein. «Gegenüber der AfD hat er sich klar positioniert und eine Zusammenarbeit kategorisch ausgeschlossen. Damit setzt er einen Schwerpunkt auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt.» 

Schnieder war im Mainzer Landtag im benachbarten Rheinland-Pfalz zum Regierungschef einer Koalition von CDU und SPD gewählt worden. Damit werden nun beide Bundesländer von Schwarz-Rot regiert. Rhein fügte hinzu: «Wir werden die länderübergreifenden Themen gemeinsam weiter voranbringen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit in hervorragender Nachbarschaft.»

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