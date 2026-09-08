Brand auf Schlachthof beim Bodensee - keine Tiere betroffen

Überlingen (dpa/lsw) - Ein technischer Defekt hat ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge einen Brand auf einem Schlachthof bei Überlingen am Bodensee ausgelöst. In dem betroffenen Gebäude hätten sich Maschinen befunden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 200.000 Euro. Menschen oder Tiere hätten sich nicht in dem Gebäude befunden. Die Feuerwehr habe das Feuer am Dienstagmorgen gelöscht.