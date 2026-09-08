Sachschaden entstanden

Brand auf Schlachthof beim Bodensee - keine Tiere betroffen

Auf einem Schlachthof am Bodensee brennt ein Gebäude. Aber immerhin: Darin befinden sich keine Tiere. Es bleibt beim Sachschaden.

Brand auf Schlachthof am Bodensee gelöscht. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Brand auf Schlachthof am Bodensee gelöscht. (Symbolbild)

Überlingen (dpa/lsw) - Ein technischer Defekt hat ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge einen Brand auf einem Schlachthof bei Überlingen am Bodensee ausgelöst. In dem betroffenen Gebäude hätten sich Maschinen befunden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 200.000 Euro. Menschen oder Tiere hätten sich nicht in dem Gebäude befunden. Die Feuerwehr habe das Feuer am Dienstagmorgen gelöscht.

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