Brand auf Schrottplatz - Rauch über Mannheim
Über dem Mannheimer Hafengebiet steigt eine Rauchsäule auf. Was bisher bekannt ist.
Mannheim (dpa/lsw) - Eine große Rauchwolke zieht über Mannheim. Polizeiangaben zufolge ist es auf einem Schrottplatz im Hafengebiet zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und löscht. Ursache und Ausmaß des Feuers waren zunächst unklar.
Laut Feuerwehr kann es zu Gestank und Sichtbehinderungen kommen. Menschen sollen das betroffene Gebiet im Stadtteil Neckarstadt-West meiden, Anwohner wollen Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abschalten, Autofahrer den Bereich großräumig umfahren.