Feuerwehreinsatz

Lagerhallenbrand: Rauchwolke über Industriegebiet

Eine große Rauchsäule ist nach einem Brand in einer Lagerhalle über dem Industriegebiet zu sehen. Die Polizei gibt Entwarnung für Autofahrer und Bahnreisende.

Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Lagerhallenbrand zu löschen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Lagerhallenbrand zu löschen. (Symbolbild)

Renchen (dpa/lsw) - Die Lagerhalle einer Firma soll in einem Industriegebiet in Renchen (Ortenaukreis) in Brand geraten sein. Es gibt eine massive Rauchentwicklung, wie die Polizei mitteilte. Die große Rauchsäule könne man auch von der nahegelegenen Autobahn 5 sehen, sagte ein Polizeisprecher. Den Verkehr würde der Brand aber nicht beeinträchtigen. Auch an der nahegelegenen Bahnstrecke dürfte es nach derzeitigen Erkenntnissen keine Beeinträchtigungen geben. 

Ein 38-jähriger Mann wurde den Angaben zufolge mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Ob er Mitarbeiter der Firma war, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Feuerwehr und die Polizei sind demnach vor Ort.

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