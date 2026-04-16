Feuerwehreinsatz

Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose niedergebrannt

Bei einem Vollbrand einer Containerwohnanlage werden mehrere Menschen verletzt. In der Wohnanlage befinden sich Wohneinheiten für Flüchtlinge und Obdachlose.

In Raunheim brennt es in einer Containerwohnanlage. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
In Raunheim brennt es in einer Containerwohnanlage. (Symbolbild)

Raunheim (dpa/lhe) - Eine Containerwohnanlage im südhessischen Raunheim ist komplett abgebrannt. Dort befinden sich Wohneinheiten für Flüchtlinge und Obdachlose, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Bewohner erlitt demnach eine Schulterverletzung und eine Rauchgasvergiftung. Zudem zogen sich vier Feuerwehrleute wegen der großen Hitzeentwicklung Brandverletzungen zu. Einer musste den Angaben zufolge ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist aber nicht lebensbedrohlich verletzt. 

Zur Brandursache lagen der Polizei zunächst keine Hinweise vor. 

«Flammen aus dem Fenster»

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Ob sich zum Zeitpunkt des Brandes noch Menschen in der Unterkunft befanden, sei noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Maximal könnten 30 Menschen das Gebäude bewohnen, 13 habe die Feuerwehr angetroffen. Das Gebäude sei bei dem Brand völlig zerstört worden. «Beim Eintreffen kamen im Erdgeschoss aus zwei Wohnungen die Flammen aus dem Fenster.» Dann habe sich das Feuer rasant ausgebreitet. Über 100 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. 

Nun räume ein Bagger des Technischen Hilfswerks den Brandschutt beiseite, damit die Feuerwehr Nachlöscharbeiten durchführen könne. Auch zwei Feuerfahrzeuge seien wegen der starken Hitze beschädigt worden.

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