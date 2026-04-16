Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose niedergebrannt

Raunheim (dpa/lhe) - Eine Containerwohnanlage im südhessischen Raunheim ist komplett abgebrannt. Dort befinden sich Wohneinheiten für Flüchtlinge und Obdachlose, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Bewohner erlitt demnach eine Schulterverletzung und eine Rauchgasvergiftung. Zudem zogen sich vier Feuerwehrleute wegen der großen Hitzeentwicklung Brandverletzungen zu. Einer musste den Angaben zufolge ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Zur Brandursache lagen der Polizei zunächst keine Hinweise vor.

«Flammen aus dem Fenster»

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Ob sich zum Zeitpunkt des Brandes noch Menschen in der Unterkunft befanden, sei noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Maximal könnten 30 Menschen das Gebäude bewohnen, 13 habe die Feuerwehr angetroffen. Das Gebäude sei bei dem Brand völlig zerstört worden. «Beim Eintreffen kamen im Erdgeschoss aus zwei Wohnungen die Flammen aus dem Fenster.» Dann habe sich das Feuer rasant ausgebreitet. Über 100 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen.