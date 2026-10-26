Brand bei Gießereibetrieb in Mittelhessen ausgebrochen
Es brennt auf dem Gelände einer Gießerei nahe Marburg. Vor Ort bekommt die Werksfeuerwehr Unterstützung von Einsatzkräften aus der Umgebung.
Stadtallendorf (dpa/lhe) - Auf dem Werksgelände einer Eisengießerei in Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) ist ein Brand ausgebrochen. Ein Mensch sei leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Sprecher des Unternehmens beschrieb, dass es durch das Feuer eine starke Rauchentwicklung gegeben habe, die inzwischen aber schon wieder nachgelassen habe.
Mehrere Einsatzkräfte seien vor Ort. Feuerwehren aus dem Umkreis unterstützen die Werksfeuerwehr der Gießerei, so ein Feuerwehrsprecher. Zunächst lagen zum Ausmaß und den Umständen des Brandes keine näheren Informationen vor. Die integrierte Leitstelle des Landkreises empfahl den Menschen in der Umgebung, wegen des Rauchs vorsorglich Fenster und Türen zu schließen.