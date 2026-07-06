Brand mit Millionenschaden

Nach Brand: Abrissarbeiten auf Großmarkt gehen weiter

Ein Feuer hielt am Wochenende zahlreiche Einsatzkräfte in Atem. Auch am Montagmorgen ist der Einsatz noch nicht beendet. Die Entwicklungen.

Am Wochenende waren zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Am Wochenende waren zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem Brand auf dem Stuttgart Großmarkt sollen im Laufe des Tages die Abrissarbeiten fortgesetzt werden. Auch die Feuerwehr sei mindestens noch bis zum Vormittag im Einsatz, wie es in einer Mitteilung hieß. 

Über Nacht waren die Abrissarbeiten zeitweise eingestellt worden. Am Morgen soll ein privates Unternehmen den Brandschutt beseitigen. Einige Feuerwehrleute waren die Nacht über am Einsatzort um Brandwache zu halten. Falls nochmals Flammen auflodern sollen sie diese schnell löschen. 

Brand mit Millionenschaden

Das Feuer war am Freitagabend auf dem Marktgelände ausgebrochen und hat das ganze Wochenende Hilfskräfte in Atem gehalten. Laut Einschätzung der Ermittler entstand ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich, verletzt wurde niemand.

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