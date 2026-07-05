Brand mit Millionenschaden

Feuerwehreinsatz am Großmarkt könnte bis Montag dauern

Tagelang Rauch und Glutnester: Nach dem Großbrand am Stuttgarter Großmarkt bleibt der Einsatz kräftezehrend. Warum die Feuerwehr auch zum Wochenbeginn noch gebraucht werden könnte.

Womöglich ist die Feuerwehr noch bis zum Wochenstart im Einsatz. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Womöglich ist die Feuerwehr noch bis zum Wochenstart im Einsatz.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Großbrand auf dem Stuttgarter Großmarkt könnte sich der Einsatz der Feuerwehr bis Montag hinziehen. Eine Brandwache sei die ganze Nacht im Einsatz gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Der Einsatz des Technischen Hilfswerks sei beendet, die weiteren Abbrucharbeiten übernehme nun ein privates Unternehmen.

Die Feuerwehrleute löschen weiterhin brennendes Material sowie verbleibende Glutnester, sobald diese zugänglich seien. Für den Abend sei eine weitere Lagebesprechung angesetzt.

Das Feuer war am Freitagabend aus bislang unbekannter Ursache in Lagerhallen des Großmarkts ausgebrochen und hatte nach ersten Einschätzungen einen Schaden im zweistelligen Millionenbereich verursacht. Verletzt wurde niemand. Ermittler wollen sich am Montag ein Bild von der Lage machen, wenn das Feuer vollständig gelöscht ist.

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