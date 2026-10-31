Brand einer Gartenhütte - Polizei bemerkt Pistolenkiste

Lichtenstein (dpa/lsw) - Bei Löscharbeiten wegen des Brands einer Gartenhütte in Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) haben die Einsatzkräfte fünf Pistolen auf der Terrasse eines 70-Jährigen entdeckt. Der Mann konnte keine Erlaubnis dafür vorweisen, wie die Polizei mitteilte. Das Gartenhaus geriet wegen nicht vollständig verbrannter Gartenabfälle auf einem Grill in Flammen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und fünfzehn Leuten vor Ort und löschte das Feuer schnell. Laut Polizei entstand nur ein geringer Schaden von rund 500 Euro.

Demnach fiel den Einsatzkräften aber noch etwas anderes auf: Eine offene Kiste mit fünf Schusswaffen auf der Terrasse des 70-jährigen Sportschützen. Während der Mann über 80 Waffen ordnungsgemäß verwahrt und für sie eine Erlaubnis besitzt, konnte er laut Polizei keine Erlaubnis für die Waffen in der Kiste vorweisen. Diese seien sichergestellt worden, da die fünf Pistolen auch nicht ordnungsgemäß verwahrt gewesen seien. Die Polizei ermittelt jetzt, ob ein strafbares Vergehen vorliegt oder nur eine Ordnungswidrigkeit.