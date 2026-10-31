Keine Waffenerlaubnis?

Brand einer Gartenhütte - Polizei bemerkt Pistolenkiste

Ein Grill mit nicht vollständig verbrannten Gartenabfällen setzt eine Gartenhütte in Brand. Auf der Terrasse entdecken die Einsatzkräfte dann etwas, das für den Besitzer Folgen haben könnte.

Fünf Pistolen waren auf der Terrasse des 70-jährigen Sportschützen nur in einer offenen Kiste verwahrt. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Fünf Pistolen waren auf der Terrasse des 70-jährigen Sportschützen nur in einer offenen Kiste verwahrt. (Symbolbild)

Lichtenstein (dpa/lsw) - Bei Löscharbeiten wegen des Brands einer Gartenhütte in Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) haben die Einsatzkräfte fünf Pistolen auf der Terrasse eines 70-Jährigen entdeckt. Der Mann konnte keine Erlaubnis dafür vorweisen, wie die Polizei mitteilte. Das Gartenhaus geriet wegen nicht vollständig verbrannter Gartenabfälle auf einem Grill in Flammen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und fünfzehn Leuten vor Ort und löschte das Feuer schnell. Laut Polizei entstand nur ein geringer Schaden von rund 500 Euro. 

Demnach fiel den Einsatzkräften aber noch etwas anderes auf: Eine offene Kiste mit fünf Schusswaffen auf der Terrasse des 70-jährigen Sportschützen. Während der Mann über 80 Waffen ordnungsgemäß verwahrt und für sie eine Erlaubnis besitzt, konnte er laut Polizei keine Erlaubnis für die Waffen in der Kiste vorweisen. Diese seien sichergestellt worden, da die fünf Pistolen auch nicht ordnungsgemäß verwahrt gewesen seien. Die Polizei ermittelt jetzt, ob ein strafbares Vergehen vorliegt oder nur eine Ordnungswidrigkeit.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Speyer: Schwere Schusswaffen und Munition sichergestellt
Auch Maschinenpistole gefunden

Speyer: Schwere Schusswaffen und Munition sichergestellt

Mehrere Schusswaffen und mehrere tausend Schuss Munition sind in unmittelbarer Nähe eines Parkplatzes an der L528 gegenüber aufgefunden worden. Unter den Waffen waren unter anderem eine Schrotflinte und sogar eine Maschinenpistole.

15.09.2026

Heidelberg: Mann stirbt bei Brand in Gartenhütte 
Polizei

Heidelberg: Mann stirbt bei Brand in Gartenhütte 

Ein Mann hat bei einem Brand einer Gartenhütte in Heidelberg tödliche Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt.

19.01.2026

Person bei Brand von Gartenhütte schwer verletzt
Ursache unklar

Person bei Brand von Gartenhütte schwer verletzt

Nach dem Brand einer Gartenhütte in Wanfried wird eine Person mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

23.11.2025

Weinheim: Feuerwehr löscht Brand in Gartenhütte noch rechtzeitig
Tiefgewann

Weinheim: Feuerwehr löscht Brand in Gartenhütte noch rechtzeitig

Ein Fußgänger hat am Freitagmorgen einen Brand an einer Gartenhütte entdeckt. Durch sein schnelles Handeln konnte die Feuerwehr Weinheim Schlimmeres verhindern.

08.08.2025

Feuerwehr Mörlenbach löscht Brand in Gartenhütte
Mörlenbach

Feuerwehr Mörlenbach löscht Brand in Gartenhütte

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern.

05.10.2024