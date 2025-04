Brand in achtstöckigem Haus in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - In einem achtstöckigen Haus in Wiesbaden ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot im Einsatz, teilte ein Sprecher mit. Das Feuer konnte demnach gelöscht werden. Den Angaben zufolge brannte es im sechsten und siebten Geschoss, eine Wohnung sei unbewohnbar. Vor Ort gebe es Busse, um die Bewohner des Mehrfamilienhauses unterzubringen. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers sind mehr als 100 Menschen in dem Gebäude gemeldet.