Brand in ehemaligem Hallenbad in Pforzheim
Feuer in einem leerstehenden Hallenbad. Die Ursache ist noch offen.
Pforzheim (dpa/lsw) - Im Eingangsbereich des ehemaligen «Emma-Jäger-Bades» in Pforzheim hat es gebrannt. Die Ursache war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer in dem seit Jahren leerstehenden ehemaligen Hallenbad konnte den Angaben zufolge kurze Zeit später wieder gelöscht werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Zuvor hatte die «Pforzheimer Zeitung» berichtet. Demnach waren eine dunkle Rauchwolke sowie Qualm im Dachbereich zu sehen.