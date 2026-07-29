Einsatz der Feuerwehr

Brand in ehemaligem Hallenbad in Pforzheim

Feuer in einem leerstehenden Hallenbad. Die Ursache ist noch offen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Im Eingangsbereich des ehemaligen «Emma-Jäger-Bades» in Pforzheim hat es gebrannt. Die Ursache war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer in dem seit Jahren leerstehenden ehemaligen Hallenbad konnte den Angaben zufolge kurze Zeit später wieder gelöscht werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Zuvor hatte die «Pforzheimer Zeitung» berichtet. Demnach waren eine dunkle Rauchwolke sowie Qualm im Dachbereich zu sehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brand in Mannheimer Innenstadt - Feuerwehr im Einsatz
Feuer

Brand in Mannheimer Innenstadt - Feuerwehr im Einsatz

In der Mannheimer Innenstadt brennt ein Gebäude. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

22.06.2026

Brand in leerstehendem Hotel – Feuerwehr rettet Obdachlosen
Lost Place

Brand in leerstehendem Hotel – Feuerwehr rettet Obdachlosen

Feuer in einem leeren Gebäude in Bensheim - doch ganz unbewohnt war es nicht. Die Feuerwehr musste einen Mann retten. Was genau passiert ist.

16.05.2026

Bensheim: Feuer im Alleehotel
Feuerwehreinsatz

Bensheim: Feuer im Alleehotel

Die Bensheimer Feuerwehr ist am Sonntag gefordert, als im leerstehenden Hotel in der Europa-Allee ein Feuer ausbricht.

10.11.2025

Brand von ehemaligem Hallenbad - schwieriger Einsatz
Schwerer Brand

Brand von ehemaligem Hallenbad - schwieriger Einsatz

Großeinsatz auf einem ehemaligen Hotelkomplex: Abends stehen drei Gebäude in Flammen. Das Waldstück ist nicht leicht zu erreichen. Es gibt weitere Schwierigkeiten.

18.07.2025

Wetteraukreis

Löscharbeiten auf ehemaligem Militärgelände gehen voran

12.07.2023