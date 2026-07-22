Brände

Brand in Einfamilienhaus – Bewohner bleiben unverletzt

Im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses im Kreis Waldeck-Frankenberg bricht ein Feuer aus. Beide Bewohner können sich unverletzt retten.

Der Brand brach nach ersten Erkenntnissen im Erdgeschoss aus. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Der Brand brach nach ersten Erkenntnissen im Erdgeschoss aus. (Symbolbild)

Rosenthal (dpa/lhe) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Rosenthal im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die beiden Bewohner das Haus in der Nacht zum Mittwoch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das Feuer brach sei nach ersten Erkenntnissen im Erdgeschoss ausgebrochen und sei zügig von der Feuerwehr gelöscht worden, wie die Polizei ergänzte. Die Ursache des Brandes war den Angaben zufolge zunächst unklar.

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