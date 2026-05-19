Brand in Einfamilienhaus in Butzbach
Ein Einfamilienhaus brennt, dabei wird ein Mensch leicht verletzt. Der Schaden wird auf eine hohe Geldsumme geschätzt.
Butzbach (dpa/lhe) - Ein Einfamilienhaus in Butzbach (Wetteraukreis) hat in der Nacht Feuer gefangen. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Im Haus lebten insgesamt drei Menschen, aber keine Kinder. Bei einem von ihnen besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung sowie auf leichte Brandverletzungen. Der Schaden wurde auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.