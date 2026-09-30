Feuerwehreinsatz

Brand in Entsorgungsbetrieb - starke Rauchentwicklung

Am Nachmittag ist auf dem Gelände eines Betriebs in Wiesbaden ein Sperrmüllhaufen in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Einsatz - und warnt Anwohner vor einer starken Rauchentwicklung.

Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Einsatz. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in Wiesbaden sind zwei Betriebsangehörige leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr geriet am Nachmittag ein großer Sperrmüllhaufen im Stadtteil Biebrich in Brand. Die beiden Verletzten erlitten demnach Rauchgasverletzungen und kamen in Wiesbadener Krankenhäuser.

Den Angaben zufolge brachten die Einsatzkräfte den Brand mit mehreren Strahlrohren und dem Wenderohr einer Drehleiter unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude sei verhindert worden. Rund 50 Einsatzkräfte seien im Einsatz, teilte die Feuerwehr am späten Nachmittag mit. 

Warnung für Anwohner bleibt zunächst bestehen

Der Sperrmüllhaufen werde mit Hilfe von Baggern auseinandergezogen, um das Feuer vollständig zu löschen, hieß es. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung sei eine Warnung für Anwohner ausgesprochen worden. Lüftungen sollten ausgeschaltet und Wohnungen nach Möglichkeit nicht verlassen werden, so die Feuerwehr. 

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Die Nachlöscharbeiten dauerten zunächst an. Da auch während dieser Arbeiten weiterhin Rauch entsteht, bleibe die Warnung bestehen, teilte die Feuerwehr mit. Messfahrzeuge der Feuerwehr seien im Einsatz, um die Ausbreitung der Rauchwolke und deren Gefährlichkeit zu überprüfen.

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