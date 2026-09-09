Brand in Firma: Bekennerschreiben laut Polizei «glaubwürdig»

Rosbach vor der Höhe/Heidelberg (dpa) - Nach dem Feuer auf einem Firmengelände von Heidelberg Materials im Wetteraukreis stuft die Polizei den Inhalt eines Bekennerschreibens inzwischen als glaubwürdig ein. Das Motiv der unbekannten Tatverdächtigen sei noch nicht gesichert und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen auf dpa-Anfrage mit. Die Kriminalpolizei ermittele nach Auswertung der Spuren und Zeugenvernehmungen mittlerweile wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Auf dem Firmengelände waren in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche nach Unternehmensangaben mehrere Betonmischer-Lastwagen und ein Radlader beschädigt worden. Der Sachschaden wurde auf rund 800.000 Euro beziffert, bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Minister sprach von «Brandanschlag»

Nachdem ein Bekennerschreiben auf der vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften Plattform Indymedia aufgetaucht war, hatte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) von einem «Brandanschlag» und von einem «schweren Angriff auf ein mittelständisches Unternehmen und auf den inneren Frieden in unserem Land» gesprochen.