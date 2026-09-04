Ermittlungen nach Feuer auf Firmengelände dauern an

Rosbach vor der Höhe/Heidelberg (dpa) - Nach dem Feuer auf einem Firmengelände von Heidelberg Materials im Wetteraukreis dauern die Ermittlungen an. Es gebe Hinweise, die auf eine mögliche Brandstiftung hindeuten, sagte ein Polizeisprecher. Die genaue Ursache werde sich durch die Auswertung von Spuren ergeben.

Auf dem Firmengelände waren in der Nacht zum Mittwoch nach Unternehmensangaben fünf Betonmischer-Lastwagen und ein Radlader beschädigt worden, die Polizei hatte von insgesamt sieben beschädigten Fahrzeugen gesprochen. Der Sachschaden wurde auf rund 800.000 Euro beziffert, verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Minister sprach von «Brandanschlag»

Nachdem ein Bekennerschreiben auf der vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften Plattform Indymedia aufgetaucht war, hatte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) am Vortag von einem «Brandanschlag» und von einem «schweren Angriff auf ein mittelständisches Unternehmen und auf den inneren Frieden in unserem Land» gesprochen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum