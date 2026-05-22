Polizei ermittelt

Brandstiftung auf Firmengelände? Tatverdächtiger in U-Haft

Mit Spiritus soll ein 44-Jähriger ein Feuer an einem Rolltor gelegt haben. Wenig später wird er gefasst. Wie ihm die Ermittler auf die Spur kamen und welchen Bezug er zu dem Unternehmen hat.

Der Tatverdächtige wurde bereits kurz nach dem Brand vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Der Tatverdächtige wurde bereits kurz nach dem Brand vorläufig festgenommen. (Symbolbild)

Neuhausen auf den Fildern (dpa/lsw) - Ein 44-Jähriger steht in Verdacht, an der Lagerhalle seines ehemaligen Arbeitgebers im Kreis Esslingen Feuer gelegt zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige mit mehreren Flaschen Spiritus ein Feuer am Rolltor einer Lagerhalle in Neuhausen auf den Fildern gelegt haben. Das Feuer erlosch demnach selbstständig, Menschen waren zu dem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Am Rolltor sei ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden. 

Ein Mitarbeiter rief den Angaben nach die Polizei, nachdem er die leeren Flaschen und den Schaden entdeckt hatte. Da Rauch ins Innere der Halle gedrungen war, sei auch die Feuerwehr informiert worden. Laut Polizei ergab sich «rasch» ein Tatverdacht gegen den 44-Jährigen. Er soll am Tag zuvor bereits einen Beschäftigten des Unternehmens verbal bedroht haben. 

Der Tatverdächtige sei bei der Fahndung kurz nach dem Brand vorläufig festgenommen worden. Eine Richterin erließ Haftbefehl gegen den 44-Jährigen und ordnete Untersuchungshaft an, wie es hieß. Die Ermittlungen zum Motiv der Tat laufen.

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