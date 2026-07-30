Anfangsverdacht

Feuer in ehemaligem Schwimmbad – mögliche Brandstiftung

Abgeschmolzene Lichtkuppeln, lodernde Umkleiden – die Feuerwehr löscht schnell, doch was steckt hinter dem Brand im verlassenen Schwimmbad?

Die Polizei ermittelt nach einem Brand in einem stillgelegten Schwimmbad. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Polizei ermittelt nach einem Brand in einem stillgelegten Schwimmbad. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach einem Brand im Eingangsbereich des ehemaligen «Emma-Jäger-Bades» in Pforzheim geht die Polizei von einer möglichen Brandstiftung aus. Vor Ort hätten sich Hinweise ergeben, die zu einem Anfangsverdacht führen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Die Polizei bitte etwaige Zeugen, sich zu melden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Bereich der früheren Umkleiden im Vollbrand gestanden. «Durch das Feuer waren die im Flachdach angebrachten Lichtkuppeln abgeschmolzen, so dass Rauch und Wärme ins Freie drangen», hieß es in einer Mitteilung. Die Einsatzkräfte hätten den Brand am Mittwoch innerhalb von rund 20 Minuten gelöscht. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei niemand im Gebäude gewesen.

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