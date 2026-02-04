Brand in Friseursalon - 60.000 Euro Schaden
Ein Friseursalon am frühen Abend bedient noch Kunden. Plötzlich schießen Flammen aus einem im Laden stehenden Heizstrahler. Der Vorfall geht glimpflich aus.
Hainburg (dpa/lhe) - Flammen aus einem Heizstrahler haben einen Brand in einem Friseursalon im südhessischen Hainburg (Landkreis Offenbach) verursacht. Wie die Polizei Hainburg mitteilte, ist bei dem Feuer ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von 60.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand.
Gegen 17.35 Uhr habe der Betreiber des Ladens Flammen an dem mit einer Gasflasche betriebenen Heizstrahler bemerkt. Ihm sowie drei weiteren Personen sei es daraufhin gelungen, das Gebäude zu verlassen und einen Notruf abzusetzen. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.
Mehrere Einrichtungsgegenstände sowie die Decke und der Boden des Friseursalons wurden beschädigt. Laut Polizei befinden sich in dem Gebäude zudem zwei weitere Geschäfte, in die Rauch eingedrungen ist. Ob dort ebenfalls Schäden entstanden sind, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässiges Handeln.