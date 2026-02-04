Feuerwehreinsatz

Brand in Friseursalon - 60.000 Euro Schaden

Ein Friseursalon am frühen Abend bedient noch Kunden. Plötzlich schießen Flammen aus einem im Laden stehenden Heizstrahler. Der Vorfall geht glimpflich aus.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. (Symbolbild)

Hainburg (dpa/lhe) - Flammen aus einem Heizstrahler haben einen Brand in einem Friseursalon im südhessischen Hainburg (Landkreis Offenbach) verursacht. Wie die Polizei Hainburg mitteilte, ist bei dem Feuer ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von 60.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Gegen 17.35 Uhr habe der Betreiber des Ladens Flammen an dem mit einer Gasflasche betriebenen Heizstrahler bemerkt. Ihm sowie drei weiteren Personen sei es daraufhin gelungen, das Gebäude zu verlassen und einen Notruf abzusetzen. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. 

Mehrere Einrichtungsgegenstände sowie die Decke und der Boden des Friseursalons wurden beschädigt. Laut Polizei befinden sich in dem Gebäude zudem zwei weitere Geschäfte, in die Rauch eingedrungen ist. Ob dort ebenfalls Schäden entstanden sind, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässiges Handeln.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wohnhaus nach Brand unbewohnbar – Schaden bei 350.000 Euro
Feuerwehreinsatz

Wohnhaus nach Brand unbewohnbar – Schaden bei 350.000 Euro

Nach dem Feuer in Jesberg ist das Haus einsturzgefährdet. Feuerwehr und THW sind stundenlang im Einsatz. Die beiden Bewohnerinnen können unverletzt evakuiert werden.

20.01.2026

Heizstrahler entzündet Lack - drei Verletzte nach Brand
Feuer

Heizstrahler entzündet Lack - drei Verletzte nach Brand

Ein Heizstrahler kippt in einem Zweifamilienhaus um. Kurz darauf fängt der Keller Feuer - und mehrere Menschen werden verletzt.

29.05.2025

Heizstrahler brennt - Neun Menschen mit Rauchvergiftung
Feuerwehreinsatz

Heizstrahler brennt - Neun Menschen mit Rauchvergiftung

In einem Mehrfamilienhaus bricht am Dienstag ein Feuer aus. Einen Tag später steht fest: neun Bewohner wurden verletzt - einer schwer.

23.04.2025

Mehrfamilienhaus in Flammen - großer Feuerwehreinsatz
Marburg

Mehrfamilienhaus in Flammen - großer Feuerwehreinsatz

Am frühen Morgen wird die Feuerwehr zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Marburg gerufen. Als die Feuerwehrleute eintreffen, steht das Haus bereits komplett in Flammen.

04.04.2025

Feuer in Mehrfamilienhaus: Brand greift auf Bürogebäude über
Feuerwehr im Einsatz

Feuer in Mehrfamilienhaus: Brand greift auf Bürogebäude über

Flammen lodern aus einem Haus in Amtzell. Mehrere Menschen werden medizinisch betreut.

01.02.2025