Brand in Friseursalon - 60.000 Euro Schaden

Hainburg (dpa/lhe) - Flammen aus einem Heizstrahler haben einen Brand in einem Friseursalon im südhessischen Hainburg (Landkreis Offenbach) verursacht. Wie die Polizei Hainburg mitteilte, ist bei dem Feuer ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von 60.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand.

Gegen 17.35 Uhr habe der Betreiber des Ladens Flammen an dem mit einer Gasflasche betriebenen Heizstrahler bemerkt. Ihm sowie drei weiteren Personen sei es daraufhin gelungen, das Gebäude zu verlassen und einen Notruf abzusetzen. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.