Brand in Gefängniszelle: Insasse verletzt

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt Preungesheim in Frankfurt ist ein Häftling verletzt worden. Am frühen Mittwochabend sei die Matratze in seiner Haftzelle in Brand geraten, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mit. Dabei habe der Insasse eine Rauchvergiftung erlitten. Das Feuer sei schnell gelöscht worden. Der Verletzte wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Genaueres zur Ursache des Brandes war zunächst unklar, die Polizei leitete Ermittlungen ein.