Häftling steckte wohl eigene Matratze in Brand

Aschaffenburg (dpa) - Ein Häftling der Justizvollzuganstalt Aschaffenburg hat wohl seine eigene Matratze in Brand gesteckt. Dadurch zog sich der 21-Jährige leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Feuermelder der Zelle löste am Freitagmittag aus und Beamte der Anstalt öffneten die Zellentür, um den Häftling zu evakuieren. Mehrere Beamte mussten anschließend ebenfalls vom Rettungsdienst wegen möglicher Rauchvergiftungen versorgt werden. Zuvor hatte «Main-Echo» darüber berichtet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach dem Motiv der Tat. Bis auf die Matratze entstand ersten Einschätzungen nach kein Sachschaden.