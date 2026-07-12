Brand in Getreidelager – 140.000 Euro Schaden
Dichter Rauch steigt aus einem Getreidelager auf. Dutzende Feuerwehrleute sind im Einsatz um die Flammen zu löschen. Was zur Ursache des Brandes bislang bekannt ist.
Sulzfeld (dpa/lsw) - Ein sechsstelliger Schaden ist bei dem Brand eines Getreidelagers entstanden. Anwohner sahen am Samstag viel Rauch aus dem Lager in Sulzfeld (Kreis Karlsruhe) aufsteigen und riefen die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte.
Den mehr als 100 Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf andere Silos und Gebäudeteile zu verhindern. Auch der eingelagerte Kunstdünger konnte vor dem Feuer geschützt werden. Laut Feuerwehr hatte eine Fördereinrichtung zum Transport der Getreidekörner in die einzelnen Silos Feuer gefangen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 140.000 Euro.