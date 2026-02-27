Brand

Brand in Gin-Destillerie: Auch Möbelgeschäft betroffen

Feuer in einer Gin-Destillerie in Karlsruhe: Auch ein Möbelgeschäft im Stadtteil Durlach wurde vom Brand erfasst. Die Feuerwehr hatte die Lage rasch im Griff.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - In einer Gin-Destillerie in Karlsruhe ist ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge sei eine Papierpalette im hinteren Teil des Gebäudes in Flammen geraten, sagte ein Polizeisprecher. Laut Feuerwehr war auch ein benachbartes Möbelgeschäft im Stadtteil Durlach von dem Brand betroffen. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen unter Kontrolle. Mit mehreren Geräten belüfteten sie das Gebäude. Über Verletzte sei bislang nichts bekannt, sagte der Polizeisprecher. Schätzungen zur Schadensumme gebe es derzeit nicht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuer an Einkaufszentrum verursacht hohen Schaden
Feuerwehr

Feuer an Einkaufszentrum verursacht hohen Schaden

Rauch zieht in ein Einkaufszentrum. Die Brandmeldeanlage löst aus, die Kunden verlassen das Gebäude.

24.01.2026

Brand in Karlsruhe – Zwei Verletzte und Wohnung unbewohnbar
Wohnungsbrand

Brand in Karlsruhe – Zwei Verletzte und Wohnung unbewohnbar

Nach einem Brand in Karlsruhe sind zwei Menschen verletzt. Die Feuerwehr musste Bewohner und eine Katze retten. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

06.01.2026

Spezialkräfte nehmen gesuchten Mann in Karlsruhe fest
Kriminalität

Spezialkräfte nehmen gesuchten Mann in Karlsruhe fest

Großer Polizeieinsatz am Bahnhof Karlsruhe-Durlach: Ein gesuchter Mann zieht ein Messer - und muss von Spezialkräften überwältigt werden. Was dem 45-Jährigen vorgeworfen wird, ist offen.

20.06.2025

Hausbrand in Karlsruhe - Bewohner von Feuerwehr tot geborgen
Brand eines Mehrfamilienhauses

Hausbrand in Karlsruhe - Bewohner von Feuerwehr tot geborgen

Am frühen Morgen wird die Feuerwehr über einen Brand in Karlsruhe informiert. Für einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses endet das Feuer tödlich.

30.05.2025

Bad Hersfeld

Rund eine Million Schaden bei Brand in Möbelgeschäft

Wie kam es zu dem Feuer in einem Möbel-Direktverkauf in Bad Hersfeld? Voraussichtlich erst am Montag können die Spezialisten den Brandort untersuchen.

25.02.2024