Brand in Gin-Destillerie: Auch Möbelgeschäft betroffen
Feuer in einer Gin-Destillerie in Karlsruhe: Auch ein Möbelgeschäft im Stadtteil Durlach wurde vom Brand erfasst. Die Feuerwehr hatte die Lage rasch im Griff.
Karlsruhe (dpa/lsw) - In einer Gin-Destillerie in Karlsruhe ist ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge sei eine Papierpalette im hinteren Teil des Gebäudes in Flammen geraten, sagte ein Polizeisprecher. Laut Feuerwehr war auch ein benachbartes Möbelgeschäft im Stadtteil Durlach von dem Brand betroffen. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen unter Kontrolle. Mit mehreren Geräten belüfteten sie das Gebäude. Über Verletzte sei bislang nichts bekannt, sagte der Polizeisprecher. Schätzungen zur Schadensumme gebe es derzeit nicht.