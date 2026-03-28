Brand in Mehrfamilienhaus – Vier Verletzte in Griesheim

Griesheim (dpa/lhe) - Bei einem Brand in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Feuer war nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Das Haus sei ausgebrannt und nicht mehr zu bewohnen, hieß es. Die unverletzten Bewohner werden laut Mitteilung in umliegenden Unterkünften untergebracht und bei Bedarf seelisch betreut.

Laut Polizei entstand ein hoher Schaden, der erst von einem Gutachter beziffert werden könne. Als Ursache für das Feuer vermuten die Ermittler derzeit einen technischen Defekt.