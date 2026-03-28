Brände

Brand in Mehrfamilienhaus – Vier Verletzte in Griesheim

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Griesheim hat vier Menschen verletzt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.

Nach dem Brand ist das Mehrfamilienhaus nicht mehr zu bewohnen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Nach dem Brand ist das Mehrfamilienhaus nicht mehr zu bewohnen. (Symbolbild)

Griesheim (dpa/lhe) - Bei einem Brand in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Feuer war nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. 

Das Haus sei ausgebrannt und nicht mehr zu bewohnen, hieß es. Die unverletzten Bewohner werden laut Mitteilung in umliegenden Unterkünften untergebracht und bei Bedarf seelisch betreut. 

Laut Polizei entstand ein hoher Schaden, der erst von einem Gutachter beziffert werden könne. Als Ursache für das Feuer vermuten die Ermittler derzeit einen technischen Defekt.

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