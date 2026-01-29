Brände

Brand in Mörfelden - Anwohner in Hotels untergebracht

Ein Brand im Keller sorgte für starke Rauchentwicklung. Jetzt sind zwei Häuser in Mörfelden laut Polizei unbewohnbar.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen (Symbolbild)

Mörfelden (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mörfelden sind Bewohner und Nachbarn in Hotels untergebracht worden. Wie die Polizei Südhessen mitteile, war am Mittwoch im Keller des Hauses ein Feuer ausgebrochen. Ein Zeuge hatte daraufhin wegen starker Rauchentwicklung die Einsatzkräfte alarmiert. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Das gesamte Mehrfamilienhaus sowie das verbundene Nachbarhaus sind wegen der starken Rauchentwicklung nach derzeitiger Einschätzung unbewohnbar», hieß es. Laut den Angaben wurden die Bewohner in Hotels  in der Umgebung untergebracht. 

Wie es zu dem Brand kam und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brennende Waschmaschinen machen Mehrfamilienhaus unbewohnbar
Ravensburg

Brennende Waschmaschinen machen Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Im Keller eines Wohnhauses geraten Waschmaschinen und Trockner in Brand. Die Bewohner können auch nach Ende der Löscharbeiten nicht mehr zurück. Bei der Brandursache gibt es eine Vermutung.

16.12.2025

Bensheim: Haushaltsgerät fängt Flammen - Gebäude vorübergehend unbewohnbar
Feuerwehr

Bensheim: Haushaltsgerät fängt Flammen - Gebäude vorübergehend unbewohnbar

Im Keller eines Bensheimer Mehrfamilienhauses hat es am Freitagabend gebrannt. Auslöser war ein gängiges Haushaltsgerät.

22.11.2025

Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar
Brände

Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Feuer im Keller, 250.000 Euro Schaden - und plötzlich stehen mehrere Menschen ohne Zuhause da.

11.09.2025

100.000 Euro Schaden bei Brand - Wohnhaus unbewohnbar
Hockenheim

100.000 Euro Schaden bei Brand - Wohnhaus unbewohnbar

Flammen im Keller bemerkt ein Hausbesitzer. Der Schaden ist hoch. Die Polizei hat eine erste Vermutung zur Brandursache.

16.03.2025

Rauchentwicklung in Mannheimer Quadraten
Feuer

Rauchentwicklung in Mannheimer Quadraten

Aktuell kommt es zu einem Brand in einem Wohngebäude in den N 5-Quadraten in Mannheim.

05.02.2025