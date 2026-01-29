Brand in Mörfelden - Anwohner in Hotels untergebracht
Ein Brand im Keller sorgte für starke Rauchentwicklung. Jetzt sind zwei Häuser in Mörfelden laut Polizei unbewohnbar.
Mörfelden (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mörfelden sind Bewohner und Nachbarn in Hotels untergebracht worden. Wie die Polizei Südhessen mitteile, war am Mittwoch im Keller des Hauses ein Feuer ausgebrochen. Ein Zeuge hatte daraufhin wegen starker Rauchentwicklung die Einsatzkräfte alarmiert.
«Das gesamte Mehrfamilienhaus sowie das verbundene Nachbarhaus sind wegen der starken Rauchentwicklung nach derzeitiger Einschätzung unbewohnbar», hieß es. Laut den Angaben wurden die Bewohner in Hotels in der Umgebung untergebracht.
Wie es zu dem Brand kam und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.