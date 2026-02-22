Enzkreis

Brand in Recyclingfirma wohl durch defekten Akku ausgelöst

Eine große Rauchwolke stieg über einer Entsorgungsfirma in Mühlacker auf, die Feuerwehr gab eine Warnung an die Bevölkerung heraus. Nun gibt die Polizei erste Erkenntnisse zur Brandursache bekannt.

Feuerwehrleute konnten den Brand in Mühlacker löschen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Feuerwehrleute konnten den Brand in Mühlacker löschen. (Symbolbild)

Mühlacker (dpa/lsw) - Ein Akku hat vermutlich den gestrigen Brand in einer Recyclingfirma in Mühlacker (Enzkreis) ausgelöst. Er habe sich nach bisherigen Erkenntnissen selbst entzündet und einen Container mit Elektroschrott in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit. Wegen der großen Rauchwolke musste die nahegelegene Bundesstraße 10 am Samstagabend gesperrt werden. Die Feuerwehr gab eine Warnung an die Bevölkerung heraus, Fenster und Türen geschlossen zu halten. 

Der brennende Container stand im Freien, so dass das Gebäude der Entsorgungsfirma unversehrt blieb. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine verlässlichen Schätzungen.

