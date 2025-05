Feuer in Recyclingfirma in Großkrotzenburg

Großkrotzenburg (dpa/lhe) - Ein Brand in einer Halle einer Recyclingfirma in Großkrotzenburg hat am Morgen einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben eines Polizeisprechers war in der Halle Hausmüll in Brand geraten. Es sei zu starker Rauchentwicklung gekommen. Den Angaben zufolge wird ein höherer Sachschaden befürchtet. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Löscharbeiten dauerten zunächst an.