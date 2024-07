Halle in Brand - Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen

Dieburg (dpa/lhe) - Ein Feuer in einer Lagerhalle in Dieburg hat für einen Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich gesorgt. Die Halle einer Werkstatt sei in der Nacht zum Freitag aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten, teilte die Polizei Südhessen am Morgen mit. Bis zu zehn Anwohnerinnen und Anwohner hätten ihre Wohnungen wegen der Rauchentwicklung kurzzeitig verlassen müssen, sagte ein Polizeisprecher. Auch eine angrenzende Bahnstrecke musste demnach während der Löscharbeiten gesperrt werden.