Brände

Brand in Reutlinger Industriegebiet - Einsatz läuft

Schwarze Rauchwolken über Reutlingen: In einem Industriegebiet brennt ein Gebäude. Noch ist vieles unklar, der Einsatz läuft.

Die Feuerwehr ist bei einem Brand in Reutlingen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr ist bei einem Brand in Reutlingen im Einsatz. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - In einem Industriegebiet in Reutlingen ist ein Gebäude in Brand geraten. Die Ursache sei bislang nicht bekannt, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Es seien große schwarze Rauchwolken zu sehen. Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte seien mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz. Der Einsatz laufe und der Brand sei noch nicht gelöscht, sagte der Sprecher.

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