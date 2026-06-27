Brand in Reutlinger Industriegebiet - Einsatz läuft

Reutlingen (dpa/lsw) - In einem Industriegebiet in Reutlingen ist ein Gebäude in Brand geraten. Die Ursache sei bislang nicht bekannt, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Es seien große schwarze Rauchwolken zu sehen. Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte seien mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz. Der Einsatz laufe und der Brand sei noch nicht gelöscht, sagte der Sprecher.