Suche nach Tätern

Linksextremisten-Blog listet Reutlinger Brand als Aktion auf

Nach der mutmaßlichen Brandstiftung im Umspannwerk in Reutlingen prüfen Ermittler Verbindungen zu einem linksextremistischen Blog. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nur wenige.

Das Landeskriminalamt prüft eine linksextreme Seite im Netz. (Achivfoto) Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Das Landeskriminalamt prüft eine linksextreme Seite im Netz. (Achivfoto)

Stuttgart/Reutlingen (dpa) - Die Attacke auf das Stromnetz in Reutlingen wird laut dem Landeskriminalamt (LKA) auf einem linksextremistischen Blog thematisiert und deswegen ein Zusammenhang geprüft. Die Ermittler wollten herausfinden, inwieweit der Blog mit dem Feuer in einem Umspannwerk in der Nacht zum Montag in Verbindung stehe, teilte ein LKA-Sprecher mit. Dies sei nur eine Spur, der man nachgehe. 

Die Attacke und die Folgen des Brandanschlags seien im Blog unter der Rubrik «Aktionen/Sabotagen» mit diversen Berichten publiziert worden. Ein Bekennerschreiben findet sich dort laut LKA nicht. Zuvor hatten die «Welt» und der «Reutlinger General-Anzeiger» berichtet.

Geheimdienst: Kampagne animiert zu Straftaten

Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) handelt es sich bei dem Blog «Switch off» um eine Kampagne, die Antikapitalismus mit Klimapolitik verknüpft. «Die Kampagne hat zum einen das Ziel, zur Begehung von Straftaten zu animieren. Zum anderen bietet sie gewaltorientierten Linksextremisten die Möglichkeit, "Kämpfe in einen gemeinsamen Kontext zu setzen" und diese so zu verbinden», schreibt das BfV auf seiner Internetpräsenz. Im Zusammenhang mit der Kennzeichnung «Switch off» werden laut BfV mehr als 100 Straftaten allein in Deutschland gebracht. Das LKA in Stuttgart konnte dazu zunächst keine Auskunft geben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bisher hat sich nach Auskunft des LKA-Sprechers nur eine geringe Anzahl an Menschen gemeldet, die Beobachtungen in der Tatnacht gemacht haben will. Alle Hinweise würden geprüft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stromausfall Reutlingen: Alle Betroffenen wieder am Netz
Nach Brand in Umspannwerk

Stromausfall Reutlingen: Alle Betroffenen wieder am Netz

In Reutlingen brennt es in einem Umspannwerk - zehntausende Menschen sind zwischenzeitlich ohne Strom. Nun ist die Versorgung bei allen wieder hergestellt.

11.06.2026

Brandattacke in Reutlingen – Ermittler suchen Täter
Blackout in Reutlingen

Brandattacke in Reutlingen – Ermittler suchen Täter

Brandstifter am Werk, doch wer sind die Täter? Nach dem Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen suchen die Ermittler Unbekannte. Die Stromversorgung soll am Mittwoch wieder vollständig laufen.

10.06.2026

Feuer in Umspannwerk - Ermittler gehen von Brandstiftung aus
Blackout in Reutlingen

Feuer in Umspannwerk - Ermittler gehen von Brandstiftung aus

War es ein Anschlag auf Stromversorgung? Nach dem Brand in Reutlingen suchen Ermittler nach Spuren. Erinnerungen an Berliner Vorfälle werden wach – und der oder die Täter sind bislang unbekannt.

09.06.2026

Nach Stromausfall: LKA tappt bei Tätern weiter im Dunkeln
Blackout in Reutlingen

Nach Stromausfall: LKA tappt bei Tätern weiter im Dunkeln

Nach dem Brand in einem Reutlinger Umspannwerk gibt es keine Spur zu möglichen Tätern. Das Landeskriminalamt sieht keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund.

09.06.2026

Was man über die linksextreme Szene in Reutlingen weiß
Stromversorgung

Was man über die linksextreme Szene in Reutlingen weiß

Die Parallelen zwischen Reutlingen und Berlin waren schnell gezogen: Gehen die Brände an Energie-Anlagen auf das Konto Linksextremer? Der Verfassungsschutz hat die Szene im Blick.

09.06.2026