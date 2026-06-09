Nach Stromausfall: LKA tappt bei Tätern weiter im Dunkeln

Stuttgart/Reutlingen (dpa/lsw) - Nach dem Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen hat das Landeskriminalamt (LKA) keine Hinweise auf Täter und mögliche Motive. «Wir ermitteln ergebnisoffen weiter», sagte ein LKA-Sprecher. Es gebe keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund. «Wir haben kein Bekennerschreiben.»

Das Ermittlungsverfahren wird beim Staatsschutzzentrum der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart geführt. Der Grund: Der Tat liege möglicherweise eine extremistische Motivation zugrunde. «Eine Bekennung zur Tat wurde hier bislang nicht bekannt», sagte auch ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart.

Hinweise auf Brandbeschleuniger

Die bisherigen Ermittlungen hätten Hinweise auf einen eingesetzten Brandbeschleuniger ergeben. Die kriminaltechnischen Analysen und Laboruntersuchungen dauern an. Das Ermittlungsverfahren wird derzeit gegen unbekannt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und der Störung öffentlicher Betriebe geführt.

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