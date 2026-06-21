Brände

250.000 Euro Sachschaden bei Dachstuhlbrand in Reutlingen

Nach einem nächtlichen Brand ist ein Wohnhaus in der Altstadt unbewohnbar. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die fünf Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die fünf Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - In der Nacht zum Sonntag ist bei einem Dachstuhlbrand in Reutlingen ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die fünf Bewohner im Alter zwischen 23 und 61 Jahren das Gebäude eigenständig verlassen. 

Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl des dreistöckigen Gebäudes bereits komplett gebrannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Gebäude wurde als nicht mehr bewohnbar eingestuft. 

Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Feuerwehr war mit 110 Einsatzkräften vor Ort.

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