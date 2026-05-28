Brände

250.000 Euro Schaden bei Brand in Buseck

Nach einem Brand in Buseck ist ein Wohnhaus derzeit unbewohnbar. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt.

Das Feuer griff auf ein Nachbargebäude über. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Das Feuer griff auf ein Nachbargebäude über. (Symbolbild)

Buseck (dpa/lhe) - Etwa 250.000 Euro Schaden sind bei einem Gebäudebrand in Buseck (Landkreis Gießen) entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Mittwochnachmittag auf einem Balkon im ersten Stock des Hauses im Ortsteil Alten-Buseck ausgebrochen und hatte sich über die Fassade bis in den Dachstuhl ausgebreitet. Zwei Bewohner des Hauses, eine 24-Jähriger und ein 27-Jähriger, wurden den Angaben zufolge mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt, kamen aber nicht in Krankenhäuser.

Das betroffene Gebäude ist laut Mitteilung vorerst nicht bewohnbar. Das Feuer weitete sich laut Polizei auch auf auch Teile eines Nachbarhauses aus. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

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