Brand in Schützenclub - «Explosionsgeräusche»
In Südhessen brennt ein Schützenhaus. Verletzt wurde niemand, aber die Rettungskräfte sind stundenlang im Einsatz.
Messel (dpa/lhe) - In einem Schützenhaus in Südhessen ist ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen gibt es keine Verletzten. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk berichtet.
«Explosionsartige Geräusche» ließen die Rettungskräfte zunächst vermuten, dass Munition explodiert sein könnte. Inzwischen gehe man aber eher davon aus, dass die Geräusche von Eternitplatten an Dach oder Fassade verursacht wurden, sagte eine Sprecherin. Die Einsatzkräfte hätten alle Waffen und Munition aus dem Haus herausgeholt, es bestehe keine Gefahr mehr.
Der Brand in dem Schützenclub in Messel (Kreis Darmstadt-Dieburg) wurde am Samstagmittag gemeldet und war am Nachmittag noch immer nicht vollständig gelöscht. Laut Feuerwehr geriet die Schießbahn aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die Flammen griffen auf das Dach des Gebäudes über.